La Marató de Donants de Sang aspira a recoger 10.000 donaciones para recuperar reservas tras la Navidad

Publicado 07/01/2020 13:27:09 CET

Los días 10 y 11 de enero se instalará una carpa de donación y dos autobuses en la plaza Catalunya

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits aspira a recibir 10.000 bolsas de sangre durante la nueva campaña de la Marató de Donants de Sang Catalunya, que arranca este viernes y permitirá donar en los principales hospitales catalanes y otros puntos hasta el viernes 17 de enero, con el objetivo de llegar a los niveles óptimos de reserva tras la Navidad, cuando las donaciones han bajado un 25%.

"La idea no es solo recuperar el nivel de sangre sino explicar a todo el mundo que donar sangre es indispensable para atender a los enfermos que la necesitan. Cuando no hay sangre, no hay alternativa", ha explicado el presidente del Banc de Sang, Manel Peiró, en la rueda de prensa de presentación en el Ayuntamiento de Barcelona este martes.

Ha recordado que cada año 250.000 personas donan sangre en Catalunya --"una cifra bastante importante"--, y ha recalcado que se necesita un nivel óptimo para llegar a las 10.000 donaciones, ya que en estos momentos hay unas 6.000.

Los días 10 y 11 de enero habrá una gran carpa de donación en la plaza Catalunya de Barcelona, donde también habrá dos autobuses para recibir a más donantes, y se celebrarán otras actividades especiales para todos los públicos.

Además, durante la Marató se organizan una cuarentena de campañas de donación en diferentes pueblos y ciudades, como las que se harán en los Ayuntamientos de Tarragona y Girona.

LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES

La directora de Comunicación del Banc de Sang i Teixits, Aurora Masip, ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que donen sangre, y ha detallado que los donantes entre 18 y 25 años se sitúan entre el 20 y 25%, entre los 25 y 30 años baja el porcentaje, y vuelve a remontar a los 40.

Ha explicado que los meses en que bajan más las donaciones es en diciembre y enero, y julio y agosto, y ha recordado que los requisitos para donar es tener entre 18 y 70 años, pesar más de 50 kilos, y estar bien de salud: "Fundamentalmente todo el mundo puede dar sangre".

Las personas que quieran donar sangre podrán apuntarse a través de la web maratodonants.cat, aunque no es imprescindible, solo una manera de facilitar la donación y hacer un recordatorio por correo electrónico el día antes a los donantes.

Por su parte, la concejal de Salud, Gemma Tarafa, ha enfatizado la importancia de dar sangre, "uno de los gestos más bonitos que podemos hacer en la vida", y ha subrayado que el modelo del Banc de Sang es un modelo de éxito en el ámbito de la salud basado en la solidaridad y el bien común, ha dicho.

'WHATSANG'

Una de las principales novedades del Banc de Sang de este 2020 es la inauguración del canal de Whatsapp de la donación de sangre que se ha rebautizado como 'Whatsang', donde a través del número 677071756 cualquier ciudadano podrá hacer consultas personales y recibir informaciones destacadas.

Se trata de la primera cuenta oficial de servicio de Whatsapp al ciudadano de un organismo de la Generalitat de Catalunya, y las conversaciones son individuales, del mismo modo que se pueden hacer comunicaciones por e-mail o por teléfono.

La otra gran novedad de la campaña es el estreno de una canción sobre la donación de sangre, del cantante de trap Lildami, que cuenta la experiencia de su hermano, que necesitó sangre y un trasplante de médula ósea.