En marcha un operativo policial en Barcelona contra el tráfico internacional de armas y drogas este lunes - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol han iniciado este lunes sobre las 6.00 horas en Barcelona un operativo policial para desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de armas y drogas, según ha avanzado Europa Press.

El dispositivo contempla decenas de entradas y registros de forma simultánea en Barcelona, diversos puntos de Catalunya y Andalucía, y una de ellas se está llevando a cabo en el barrio barcelonés del Poble-sec.

La red criminal importaba armas de fuego en el territorio y exportaba marihuana, y está vinculada con la mafia turca.

GEI Y ARRO

El Grup Especial d'Intervenció (GEI) de la policía catalana ha entrado en un domicilio de este barrio barcelonés sobre las 06.05 horas y han hecho al menos 3 detenciones.

En el operativo también participan unidades de orden público como el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), así como efectivos de la Divisió d'Investigació Criminal.

Una vez practicada la entrada, agentes de la DIC y de policía judicial han entrado en el domicilio.

Finalmente, tanto el cuerpo policial autonómico catalán como la Policía Nacional esperan practicar diversas detenciones