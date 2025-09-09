En marcha el plan piloto catalán de seguridad industrial para 2025-2028

Archivo - Montaje en una factoría - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la puesta en marcha del Plan piloto de seguridad industrial para el período 2025-2028, que recoge un conjunto de actuaciones y actividades de entidades públicas y privadas de Catalunya vinculadas a la seguridad.

Se trata de una hoja de ruta que tiene como objetivo fortalecer la prevención de accidentes, incrementar la difusión social de la cultura de la seguridad y aumentar la competitividad del sector, informa la Generalitat este martes en un comunicado.

El plan fija tres objetivos principales con 16 actuaciones a desarrollar durante los próximos tres años.

TRES GRANDES OBJETIVOS

El primer objetivo consiste en fomentar la cultura de seguridad industrial en todos los niveles, promoviendo una conciencia activa y una constante sensibilización en la sociedad y el sector industrial.

El plan también quiere garantizar una formación técnica y profesional continua que esté alineada con las necesidades actuales y futuras del sector industrial, promoviendo el conocimiento como herramienta clave para la prevención.

Y aboga por crear un sistema de datos, 'big-data', para disponer de la información necesaria para mejorar la seguridad en los ámbitos industrial, doméstico y social en Catalunya y aplicar herramientas de inteligencia artificial que permitan ser más proactivos.