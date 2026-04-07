Marea Blanca prevé llevar al Parlament una ILP para una "gestión directa" de la sanidad catalana

Miembros de Marea Blanca en la plaza Sant Jaume de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Marea Blanca ha anunciado este martes que prevé presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para avanzar hacia una "gestión directa" de la sanidad pública catalana, y que la impulsará junto a otros colectivos, ha informado en un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Lo ha explicado el responsable de comunicación de Marea Blanca de Catalunya, Enric Feliu, en declaraciones a la prensa en la plaza Sant Jaume de Barcelona, y ha detallado que la ILP ya está redactada y que ahora quieren abrir un debate y explicarla "por todas partes" para después llevarla al Parlament.

Sin embargo, Feliu ha apuntado que no descartan llevarla directamente a la Cámara catalana si algún grupo parlamentario está dispuesto a hacerlo.

"Es una propuesta que, más allá de alguna voluntad de legislación, tiene una voluntad de debate y de hacer partícipe a la opinión pública de que aquí hay un problema y que lo podemos resolver hoy y ahora", ha apuntado.

LA CONCERTACIÓN, "CADUCADA"

Marea Blanca entiende que la concertación catalana está "caducada", y plantea avanzar hacia un modelo de control democrático y directo por parte no solo del Parlament, sino también de la ciudadanía.

"No hay ningún tipo de control porque se trata de personas jurídicas que están sometidas a otros sistema de derecho y, por lo tanto, se pueden excluir de la gestión y del control popular y democrático que requiere el sistema sanitario de salud catalán", ha lamentado Feliu.

Ha defendido una rendición directa de cuentas por parte de las fundaciones y entidades que tienen conciertos en el sistema de salud público, que cree que deberían "justificar exactamente" lo que gastan.

SISTEMA DE AJUSTE DE BAJAS

La plataforma también ha criticado que la Conselleria de Salud incentive ajustar la duración de las bajas laborales, y ha dicho que, pr esta medida, entiende que la consellera, Olga Pané, "no confía en los médicos del sistema sanitario público".

"La frase más habitual que puede oír un médico cuando atiende a un trabajador es 'No, doctor, no me dé la baja, porque tengo que ir a trabajar'. Y estas estadísticas resulta que no las contempla en ningún momento el Departamento de Salud", ha señalado Feliu.

"AL BORDE DE LA CRISIS"

El cofundador de Marea Blanca y de Dempeus per la Salut Pública, Toni Barberà, ha asegurado que la atención primaria está "al borde de la crisis" y que el propio sistema sanitario está a punto de petar.

Ha asegurado que los que financian el Sistema Nacional de Salud a través de sus impuestos, es decir, el conjunto de la ciudadanía, debería tener "capacidad de codecisión".