Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto y Ginestà se suman al Festival Strenes de Girona

Archivo - La cantante María Arnal recibe el premio a mejor música original durante la entrega de los XVII Premis Gaudí de cine, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), a 18 de enero de 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 14 Festival Strenes de Girona, que se celebrará del 27 de marzo al 3 de mayo, ha anunciado las incorporaciones de Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto, Dan Peralbo, Ginestà. Manu Guix, Iseo & Dodosaund y Sanguijuelas del Guadiana.

Estos espectáculos se suman a las ya anunciadas de Luz Casal, Els Amics de les Arts, Buhos, Macaco y Ferran Palau, informa este martes el festival en un comunicado.

Maria Arnal estrenará nuevo disco en el Auditori de Girona el 11 de abril, la Ludwig Band hará lo propio el 27 de marzo en la sala La Mirona, Lax'n'Busto realizará su inicio de gira para celebrar su 40 aniversario el 24 de abril y Buhos cumplirá 20 años en el concierto de clausura del festival.

Pastora regresará a los escenarios para celebrar su 25 años, con una gira que se iniciará en el Auditori de Girona, un anuncio de vuelta que ha ido acompañado de la publicación de una versión de su clásico 'Cósmica' en la que colabora Santi Balmes.

También actuará Els Miralls de Dylan, grupo capitaneado por Gerard Quintana y Jordi Batiste que interpreta el cancionero de Bob Dylan, que vuelven a los escenarios con una gira de diez conciertos, que tendrá parada en Girona el 11 de abril.

El Strenes ha programado también en el Auditori de Girona el directo del programa 'Que no surti d'aquí', con Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner, y la primera actuación en Girona de Sanguijuelas del Guadiana.