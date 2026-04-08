Maria Rodríguez Soto protagoniza la adaptación teatral de 'Permagel' en el Texas de Barcelona

La directora Victoria Szpunberg, la actriz Maria Rodriguez Soto y la escritora Eva Baltasar, en la presentación de la adaptación teatral de 'Permagel' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz catalana Maria Rodríguez Soto protagoniza a partir de este miércoles y hasta el 28 de junio la adaptación teatral de la novela 'Permagel' de Eva Baltasar en el Espai Texas de Barcelona, bajo la dirección de Victoria Szpunberg.

En rueda de prensa, la actriz ha explicado que con este papel afronta su primer monólogo, "un reto", y ha afirmado que necesitaba conectar con el texto de Baltasar para defenderlo, que leyó antes de aceptar encabezar la obra.

'Permagel', que adapta el libro publicado en 2018 y está producida por Dagoll Dagom y Barc, se adentra en la mente de una mujer suicida en un viaje interior donde desafía a la familia, el amor romántico y la idea de supervivencia en lo que Szpunberg ha definido como una tragicomedia incómoda.

La actriz ha afirmado que, pese a ser un personaje lejano a su forma de ser, le ha sido sencillo encarnarlo y que ello ha sido posible gracias a que es un texto muy potente, en el que interpreta a la protagonista, sus familiares, sus recuerdos, "todo su mundo".

Adaptada por Szpunberg y el escritor Albert Pijuan, la adaptación ha rehecho la estructura de la novela y se ha centrado en los motivos y paisajes más relacionados con la familia que cubre el original, pero la directora ha dicho que ha conectado con la forma de escribir de Baltasar y que el texto es "en un 90%" Baltasar sin ser un recital de la novela.

"REENCONTRARSE" CON EL PERSONAJE

Eva Baltasar, que se ha mantenido al margen de la adaptación teatral, ha subrayado que es como "reencontrarse" con un personaje y que en las escenas que ha visto lo ha reconocido mucho, y ha dicho que el teatro tiene una creatividad diferente a la narrativa.

Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 con 'L'imperatiu categòric', ha agradecido que un autor no participe en la adaptación teatral de sus novelas y que Baltasar le transmitió confianza para adaptar la pieza, y la ha definido como una voz "profundamente contemporánea".

La directora ha explicado que Maria Rodríguez Soto narra, interpreta diversos personajes, interactúa, con "muchas líneas de discurso", y ha subrayado la solidez técnica y emoción que aporta la actriz a sus papeles.

La escenografía de la pieza es un espacio austero, al que han querido dotar de un cierto peso poético y al mismo tiempo cierta frialadad, como "un continente frío".