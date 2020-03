Maria Rovira (CUP) aboga por el feminismo para acabar con la precariedad laboral y la violencia

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exconcejal de la CUP en Barcelona Maria Rovira ha asegurado que el feminismo es "el movimiento más transformador" para acabar con la precariedad laboral y la violencia machista.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en Barcelona, Rovira ha afirmado que la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado: "Esto no acaba hoy, esto no ha hecho más que empezar".

"Todo esto es gracias al movimiento feminista, que lucha hoy pero también lucha cada día", y ha celebrado la huelga de cuidados y consumo que ha tenido lugar este domingo en Catalunya.