Marta Barceló lleva al Temporada Alta de Girona su obra 'Els darrers sis dies'

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Temporada Alta de Girona acogerá el estreno en Catalunya de 'Els darrers sis dies', de Marta Barceló, que se podrá ver en el Teatre de Salt (Girona) el 9 de noviembre.

La obra, codirigida por Xavi Núñez y Joan M. Albinyana, retrata el reencuentro de 3 hermanos que vuelven a la casa familiar para acompañar a su madre durante sus últimos días de vida, un proceso "lleno de momentos de luz y fragilidad" que plantea cuestiones sobre la dependencia, la precariedad y el dolor, informa el Temporada Alta en un comunicado de este lunes.

El reparto lo forman Alexandra Palomo, Carme González, Karen Codina y Sergio Baos, con espacio escénico y sonoro de Joan M. Albinyana y música de Fausto Morell.