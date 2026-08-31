Marta Clari, nueva secretaria general de Educación de la Generalitat en sustitución de Sambola

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y pedagoga social Marta Clari será la nueva secretaria general de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en sustitución de Teresa Sambola, que ha sido destituida del cargo, han confirmado a Europa Press fuentes del Govern.

Según ha publicado el diario 'Ara', Clari, que será nombrada este martes, era en la actualidad gerente del Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre sus diferentes responsabilidades en la administración local, ha sido responsable de Cultura del Distrito de Nou Barris, gerente del Consorci de Biblioteques de Barcelona y gerente del Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

Entre 2019 y 2023 ocupó la gerencia del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento, una estructura de la que dependía el Consorci d'Educació de Barcelona.

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado este lunes el relevo de Sambola para iniciar una nueva etapa en la "aceleración del camino a la excelencia educativa".

Pese a desvincular la destitución de la polémica con las pruebas PISA, ha dicho que puede ser un "detonante", y ha dicho que quiere encarar la segunda parte de la legislatura con un fortalecimiento del departamento y las direcciones generales.