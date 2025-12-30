Martí (Junts) asegura que el barómetro municipal "certifica el fracaso absoluto de Collboni"

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal de Junts en Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado que el barómetro municipal publicado este martes "certifica el fracaso absoluto de Collboni con datos absolutamente demoledores" y ha criticado que esta encuesta está sistemáticamente sesgada, textualmente.

Ha afirmado que la encuesta "entrevista muchos más votantes del PSC y ERC de los que realmente votaron a estas formaciones" y, a su parecer, infrarepresenta a los votantes de Junts, recoge la formación en un comunicado este martes.

También ha criticado la gestión en materia de vivienda realizada por el alcalde, Jaume Collboni: "Cuanto más Collboni dice que su prioridad es la vivienda, más se agrava el problema", le ha reprochado y ha dicho que los datos de la encuesta muestran que el alcalde fracasa en vivienda, fracasa en seguridad, fracasa en economía y fracasa en generar confianza, en sus propias palabras.