Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha registrado 7 preguntas "urgentes" dirigidas al alcalde, Jaume Collboni, para exigir explicaciones sobre la autorización de la Cursa de les Dones de este domingo, en la que 9 mujeres han resultado heridas tras caer la rama de un árbol por las fuertes rachas de viento que han afectado a Catalunya.

"El Ayuntamiento sabía que había un riesgo real de viento fuerte. Cerró los parques. Pero permitió que miles de mujeres corrieran por una avenida con árboles sin que, aparentemente, se hubiera inspeccionado el arbolado del recorrido ni se hubiera valorado seriamente la suspensión o modificación de la prueba", ha afirmado en un comunicado.

Para el jefe del grupo de Junts per Barcelona, la gravedad del incidente va más allá de las lesiones físicas de las afectadas y "pone en cuestión la responsabilidad del Gobierno municipal en la toma de decisiones previas a la celebración de la prueba".

Martí ha recordado en su escrito que Protecció Civil de la Generalitat había activado el plan Ventcat ante la previsión de fuertes rachas de viento.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA

Además, la formación ha pedido información sobre el estado de conservación de los árboles de la avenida Meridiana y los criterios para mantener la prueba tras el accidente.

Ha pedido también abrir una investigación técnica, poder acceder a los informes de seguridad y revisar urgentemente los protocolos para actos multitudinarios.