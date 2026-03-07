Martín (PP) afirma que en Catalunya se han aplicado "las peores medidas populistas" de vivienda

La coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín - PP

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha afirmado que en Catalunya se han aplicado "las peores medidas populistas" en materia de vivienda que después se han exportado al resto de España.

Durante una jornada sobre vivienda organizada por el partido en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que también ha participado el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, Martín ha asegurado que Catalunya ha sido utilizada como "laboratorio" en políticas de vivienda y ha criticado las medidas impulsadas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la exalcaldesa Ada Colau que, dice, están arrojando los peores resultados.

Además, ha criticado la propuesta de limitación de compras especulativas de vivienda pactada por el Govern y los Comuns: "Basta ya, porque esto es populismo, que terminan pagando las clases de rentas medias y bajas. Catalunya es la primera en cometer todos los errores posibles y, por lo tanto, cuando analizamos es la primera en hundimiento de la oferta y es la primera en ocupación", ha sostenido.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Asimismo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "ha tenido la escasa habilidad de hacer que el problema de la vivienda se haya convertido en la primera preocupación de los españoles" y ha asegurado que la regulación establecida por el Gobierno ha hundido la oferta.

Según Martín desde la aplicación de la ley de vivienda en 2023 los precios han aumentado entre un 7% y un 12% anualmente: "Está claro que la intervención del mercado nunca funciona, que es una pésima idea. Lo que ha hecho ha sido enfrentar a los propietarios y inquilinos, ha roto el equilibrio natural entre propietario e inquilino, la confianza mutua", ha sentenciado.

PROPUESTAS DEL PP

Por otra parte, se ha referido a las propuestas de su partido al respecto y ha explicado que proponen "abrir un periodo de excepcionalidad de 48 meses" para que si hay un nuevo desarrollo urbanístico para vivienda sea posible hacerlo transformando un suelo rústico en edificios listos para entregar las llaves en 48 meses.

También ha defendido reducir la fiscalidad y ha remarcado que el PP está impulsando en todas las comunidades autónomas la reducción al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales y la reducción del IVA para rehabilitación de viviendas, además de bonificaciones del 100% en el impuesto de donaciones y sucesiones para familiares hasta el tercer grado.