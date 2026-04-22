Martínez Bravo anuncia la construcción de una nueva residencia de mayores en Reus (Tarragona)

La consellera durante a atención a medios, en Reus - MARC PUIG I PEREZ - DRETS SOCIALS

TARRAGONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que el departamento construirá un nuevo edificio para la residencia de gente mayor de Reus (Tarragona), que hasta julio de 2024 se encontraba en el antiguo edificio del ICASS, cerrado por "deficiencias estructurales".

En un comunicado de este miércoles, el departamento informa que la Tesorería General de Servicios Sociales ha autorizado el derribo del edificio, propiedad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y este era "el último trámite para desatascar el proyecto" para construir un nuevo equipamiento.

"Entramos en la fase de iniciar los trámites para licitar el derribo y la construcción de la nueva residencia. Es un proceso en el que estamos muy ilusionados y queremos abrir canales de comunicación con la ciudadanía para que nos expresen cómo quieren tener esta residencia de gente mayor ", ha afirmado Martínez Bravo.

Infraestructures de la Generalitat gestionará el proyecto y prevé iniciar el derribo a principios del año que viene, con la retirada de elementos de mobiliario grande que aún hay; y los trabajos tendrán una duración aproximada de 6 meses y a continuación comenzará la construcción del nuevo edificio.

La consellera ha hecho el anuncio acompañada de la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López; la directora territorial de Derechos Sociales e Inclusión en Tarragona, Mònica Alabart; y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.