Martínez Bravo anuncia que no se volverá a licitar la gestión de las prestaciones a extutelados

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo (d), comparece ante la Comisión de Investigación de la antigua DGAIA, en el Parlament de Catalunya, a 11 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes que el Govern no volverá a licitar la gestión de las prestaciones en programas de jóvenes extutelados a partir del 31 de diciembre de este año.

Lo ha dicho en la Comisión de Investigación en el Parlament sobre la actividad de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), en la que también han comparecido el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; el director general de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia), Josep Muñoz, y la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía y exsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Teresa LLorens.

La consellera ha puesto en valor la renovación de la antigua Dgaia (ahora Dgppia) y el cambio en el modelo de gestión de prestaciones que, ha sostenido, ahora se hace en base a un método, órdenes y "directrices claras", incorporando cruces mensuales de datos de la vida laboral de los beneficiarios que se ajusta de manera semiautomática con datos administrativos, según ella.

Así, ha destacado que esto se hace sin necesidad de servicios externalizados y que "por primera vez" la Generalitat dispone de datos mensuales de la tesorería general de la seguridad social, algo que, ha remarcado, supone un paso definitivo para que la prestación de menores extutelados sea gestionada en base a datos.

En este sentido, ha asegurado que licitación del servicio de seguimiento de la situación económica de estos jóvenes "deja de tener sentido" y que la UTE Resilis Mercè Fontanilles, quien presta en estos momentos el servicio de seguimiento y valoración de prestaciones, acabará su función al finalizar este año y el acompañamiento socioeducativo lo hará la Generalitat con recursos propios.

Por otra parte, ha señalado que el Govern ha "eliminado la problemática" de los pagos indebidos a extutelados de la antigua Dgaia gracias al nuevo sistema de seguimiento semiautomático.

SISTEMA "TENSIONADO"

La consellera ha señalado que el sistema de protección a la infancia está "tensionado" desde hace años y arrastra deficiencias en su gestión porque, apunta, no se ha redimensionado al mismo ritmo al que ha crecido la demanda.

Ha reivindicado que en los próximos meses se habrá cumplido con un refuerzo de 120 personas en la estructura de la Dgppia, un incremento del 17%, y ha remarcado que los Presupuestos presentados por el Govern para este 2026 planteaban un aumento de 111 millones de euros adicionales respecto al 2023.

Así, ha pedido colaboración a los grupos parlamentarios para avanzar en este sentido y tener más recursos y no hacer "guerra política" con esta situación que, sostiene, surge de gobiernos anteriores.

JOSEP MUÑOZ

Por su parte, Muñoz ha remarcado que "se ha reforzado de manera clara la estructura" con más personal y se ha creado un modelo que, considera, permite ejercer un control más efectivo con rigor, criterio y responsabilidad.

Por ello, dice que se está pasando de una "gestión reactiva a una gestión pública exigente" orientada en los impactos y ha puesto en valor la tarea de los trabajadores del ámbito de la protección de la infancia y la adolescencia.

RAÚL MORENO

Moreno ha explicado que se ha puesto en marcha un proceso de "simplificación" de la cartera de servicios que se ofrece a niños y jóvenes tutelados y extutelados, por tal de reducir la tipología de servicios y mejorar la gestión.

Además, ha afirmado que se ha producido un aumento en el número de plazas en los centros de atención y se ha reducido un 55% la sobreocupación de estos centros, una situación que se ha "estabilizado".

TERESA LLORENS

Llorens se ha referido al modelo de Centros Residenciales de Atención Educativa (CRAE) en los que, dice, el objetivo es fijar un máximo de diez plazas para garantizar la atención adecuada de los jóvenes.

Además, ha detallado que en estos CRAE se incorporará la figura de un psicólogo con la finalidad de que "antes de este verano" haya 28 psicólogos incorporados a los centros.