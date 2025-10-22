Martínez Bravo defiende que la inmigración "genera un efecto multiplicador y dinamiza la economía"

Afirma que las personas migradas aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social y "solo" reciben el 1%

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido que la inmigración "genera un efecto multiplicador y dinamiza la economía" con, según ella, más demanda, nuevas empresas y más innovación.

Así lo ha dicho este miércoles en el Parlament en respuesta a una interpelación del grupo de Vox sobre "el coste de la inmigración para los catalanes", en la que ha acusado a Vox de no entender la economía, textualmente.

Además, ha destacado que, según ella, instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) señalan que "uno de los factores de crecimiento de la economía española" es la llegada de inmigrantes.

Ha afirmado que la inmigración es un "fenómeno global" que, dice, afecta a la mayoría de países avanzados por lo que, según ella, se debe gestionar correctamente.

"En sí misma no es una solución ni es un problema", ha explicado y ha añadido que entre las personas migradas la ocupación es del 64% y que aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social y solo reciben el 1%, en sus palabras.

En este sentido, ha tachado de hipócrita la posición de Vox y ha dicho que existe "el modelo de criminalizar a personas migradas versus el modelo de fomentar la cohesión social y defender a todas las personas".

REFORZAR EL ESTADO DEL BIENESTAR

Ha apuntado que la inmigración es también un "reto" que, a su parecer, requiere de redimensionar el estado del bienestar y estar atentos a las dificultades.

"Necesitamos modelos de prosperidad compartida", ha reivindicado y ha expresado que aquellos que vienen a trabajar a Catalunya no vienen a quitarle el trabajo a otro.