Martínez Bravo sobre el papel de Mossos en escuelas: "Tienen herramientas de mediación importantes"

La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido el papel que pueden jugar los Mossos d'Esquadra en el marco del plan piloto en algunos centros educativos catalanes: "Tienen herramientas de mediación importantes", ha dicho.

En una entrevista en '2Cat' recogida por Europa Press este jueves por la mañana, la consellera ha subrayado que se trata de una "prueba de concepto voluntaria" y son los centros quienes deciden si apuntarse o no a la prueba piloto, si bien ha defendido la capacidad de hacer pruebas de pilotos para ver qué funciona y qué no.

"Si no funciona una cosa no se hará, pero necesitamos tener este espacio de probar cosas nuevas con rigor y lo estamos haciendo en diferentes ámbitos de la política pública. Lo que está claro es que si no probamos cosas diferentes no tendremos resultados diferentes", ha dicho la consellera.

Al preguntársele por los cuatro de los 14 centros educativos que se han retirado del plan piloto, ha reconocido que es normal que puedan tener dudas después de la tensión mediática que se ha formado, y también ha advertido que los educadores e integradores sociales siguen estando en el centro, si bien los Mossos significan un refuerzo.

"Son servidores públicos que tienen mucha experiencia, herramientas y formación social muy importante, si pueden aportar pueden aportar", ha dicho la consellera sobre la policía catalana, que ha remarcado que sigue siendo una buena idea.

HUELGA DE PROFESORES

En cuanto a las futuras huelgas de profesores convocadas para finales de mayo y principios de junio, Martínez Bravo ha reconocido que el acuerdo que se puso sobre la mesa con CC.OO. y UGT de Catalunya es un "muy buen acuerdo".

Además, ha resaltado todas las medidas que se han adoptado para la mejora de las condiciones del profesorado, como el aumento sustancial de los recursos, los salarios y los 50 euros por noche para poder hacer salidas en horario escolar.

"Desconozco el punto de si esto todavía puede ir un poco más allá, pero yo lo que le pediría a la ciudadanía es entender que el paquete de medidas que se ha puesto sobre la mesa es muy contundente para reforzar los centros y estar al lado de los profesores", ha reivindicado.