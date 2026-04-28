Martínez Bravo replica a Vox que la prioridad nacional no tiene cabida en Catalunya: "Es apartheid"

Archivo - La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha replicado a Vox que el concepto de prioridad nacional no tiene ningún tipo de sentido ni cabida en Catalunya: "Es 'apartheid'. Y el concepto de impulsa el PP de arraigo es 'apartheid'. Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre".

En respuesta a una interpelación del portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en el pleno este martes, la consellera ha sostenido que tras la propuesta de Vox hay una "voluntad de que las personas no tengan derechos, de que trabajen en negro con sueldos de miseria, explotados, y que encima no utilicen ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales".

"Lo que les molesta es que dejen de ser su mano de obra barata, que dejen de limpiar sus casas, trabajar en sus campos, y deslomarse por cuatro duros en sus fábricas", ha afirmado la consellera, que ha tildado de falsa la defensa de Vox de la clase trabajadora.

Martínez Bravo ha criticado que Vox no entiende qué es Catalunya, que ha subrayado que se ha construido gracias a olas migratorias y ha agregado: "Su jefe en Madrid les ha encargado replicar sus eslóganes simplificadores en todas las comunidades autónomas y traernos aquí su populismo enlatado. Pero resulta que Catalunya es diferente".

"Esto es lo que es Catalunya, este modelo de cohesión social que implica un marco de derechos y deberes, y que también implica no excluir a nadie del estado del bienestar", ha concluido.

Finalmente, la consellera también se ha dirigido a los diputados del PP por sus pactos con Vox: "A este ritmo, con este grado de mimetismo acabarán yendo juntos a las elecciones".

"DERECHOS DE LOS ESPAÑOLES"

Lo ha dicho después de que Garriga haya defendido aplicar la prioridad nacional, incluida en los acuerdos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón, en el acceso a ayudas sociales y la vivienda, así como aplicar bonificaciones fiscales: "Vienen a delinquir, a imponer valores que chocan con los nuestros, a aprovecharse de un sistema que no llega para todos".

"Los derechos de los españoles son los derechos de los españoles, no de los extranjeros. Gobernar es elegir, elegir es priorizar, y nosotros queremos priorizar a los españoles frente a los extranjeros", ha asegurado el portavoz de Vox.