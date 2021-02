Más de 100 denuncias diarias en Catalunya por no llevar el cinturón, la mayoría a conductores

Más de 100 denuncias diarias en Catalunya por no llevar el cinturón, la mayoría a conductores - SCT

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han interpuesto en una semana una media de 114 denuncias diarias por no llevar el cinturón, la mayoría a conductores, y han sancionado a 539 conductores, 209 pasajeros delanteros y 50 pasajeros posteriores.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este jueves, según los datos de la última campaña policial preventiva de uso de sistemas de seguridad pasiva, durante el 11 y el 17 de enero.

Entre los Mossos d'Esquadra y las policías locales, han interpuesto 907 denuncias, de las cuales 798 (88%) son por no llevar el cinturón de seguridad, 72 (7,9%) por no llevar el casco, y 37 (4,1%) por no utilizar los sistemas de retención infantil (SRI).

Estos controles intensivos se realizan periódicamente en Catalunya con el objetivo de reducir las víctimas de los accidentes de tráfico, y han destacado que 50 víctimas mortales o heridas graves del pasado año en las carreteras catalanas no llevaban puesto el cinturón de seguridad --un 20,2%--, y 18 motoristas o ciclistas muertos o heridos graves no llevaban el casco o lo llevaban mal utilizado -un 6,25%--.

El SCT ha recordado que "no utilizar los dispositivos de seguridad pasiva o hacerlo de manera incorrecta agrava las consecuencias de lesividad de las víctimas", y que no llevar el cinturón, el casco o el SRI es una de las principales causas de lesiones en los accidentes de tráfico.