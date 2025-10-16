Más de 150 personas participan en Montserrat en las 10 Jornadas de la Red Estatal de Geoparques

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya central ha acogido en Montserrat (Barcelona) las 10 Jornadas Abiertas de la Red Estatal de Geoparques Mundiales, un punto de encuentro que ha reunido a más de 150 profesionales del ámbito educativo y representantes de 17 geoparques de todo el Estado.

Las jornadas se han celebrado desde el martes hasta este jueves y son un "espacio de debate y reflexión sobre el papel de los geoparques en la educación, la ciencia y la sostenibilidad", informa el Geoparc Catalunya central en un comunicado este jueves.

El presidente del Parlament, Josep Rull, que participó en el acto institucional de bienvenida, destacó el conocimiento científico que proporcionan los geoparques para "plantear el futuro en términos de sostenibilidad", y destaca el trabajo del Geoparc de la Catalunya central.

El presidente del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha reivindicado el Geoparc como un "proyecto compartido, vivo y abierto al mundo, fruto del trabajo de muchas instituciones y personas" y cree que la mejor manera de preservar el patrimonio es ponerlo al servicio de la educación, el conocimiento y el desarrollo sostenible.

Por su parte, el presidente del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya central, Eduard Mata, ha destacado el apoyo del territorio y la red institucional y ha afirmado que los geoparques son laboratorios de futuro: "Conociendo el pasado podemos aprender cómo queremos que sea el mañana".