Más de 200 personas participan en un foro del Port de Tarragona sobre eólica marina flotante

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado este viernes en el foro Catflowe, que ha abordado cómo se está desarrollando el sector de la eólica marina flotante y qué oportunidades de futuro están surgiendo para Tarragona.

En un comunicado, el Port de Tarragona ha defendido que la jornada ha servido para confirmar su liderazgo como "uno de los actores principales de una actividad que está llamada a movilizar grandes inversiones en todo el continente".

El foro también ha constatado "la existencia de un tejido productivo y tecnológico competitivo que está esperando concreciones en los calendarios de implementación y en el marco regulador para hacer un salto cualitativo".

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha sido el encargado de abrir la jornada: "Catalunya tiene nombre propio en el debate mundial de la eólica marina".

"Tenemos un tejido empresarial bien posicionado, estamos promoviendo formación para preparar a los nuevos profesionales y contamos con el consenso institucional de la Generalitat para aprovechar esta gran oportunidad", ha asegurado.