Más de 300 'dircoms' analizan el papel de la comunicación en la geopolítica en Netcom 2025

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 'dircoms' se han reunido este jueves en la décimo tercera edición de Netcom, la noche de la comunicación organizada por Dircom Catalunya en la Antigua Fábrica Damm en Barcelona, que ha reflexionado sobre el papel de la comunicación ante la "complejidad geopolítica".

Bajo el lema 'El arte de dar sentido a la complejidad global', el evento ha estado encabezado por el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada; el presidente de Dircom Catalunya, Jordi Romañach, y el resto de miembros de la Junta Directiva de Dircom Catalunya.

En la velada se ha puesto en valor la función del 'dircom' como "figura clave para interpretar, conectar y dar sentido a los cambios geopolíticos, económicos, sociales y tecnológicos que impactan en las empresas y en la sociedad".

Este evento ha acogido una conversación entre la abogada especializada en política internacional, diplomática y exembajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, y el redactor jefe de Internacional de La Vanguardia, Ramon Aymerich.

Reynoso y Aymerich han puesto el foco en cómo los cambios geopolíticos actuales redefinen las relaciones internacionales, las estrategias empresariales y la comunicación global.

Reynoso ha destacado que "la comunicación se ha convertido en un elemento esencial de la diplomacia y la estrategia empresarial" y que en un mundo independiente, los 'dircoms' deben entender cómo afectan los acontecimientos globales a las percepciones, mercados y decisiones locales.

Por su parte, Aymerich, ha subrayado que "la geopolítica condiciona hoy la reputación y la sostenibilidad de las empresas tanto como sus resultados financieros" y que los 'dircoms' deben anticiparse a los cambios.

CONSOLIDACIÓN DE NETCOM

Romañach ha afirmado que Netcom se ha consolidado como un foro de reflexión y reconocimiento a la función estratégica de la comunicación: "En un entorno incierto, el liderazgo del 'dircom' es esencial para ordenar la complejidad y construir confianza".

"En esta línea, vemos cómo cada vez más el perfil del 'dircom' se adapta a las nuevas exigencias del contexto global, con un papel cada vez más estratégico y estrechamente vinculado a los comités de dirección", ha añadido.