Más de 44.000 menores participan en el programa de alimentación saludable de Caprabo (+2%) - CAPRABO

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Educativo para una Alimentación Saludable de Caprabo 'Elige Bueno, Elige Sano' ha cerrado su 16 edición con la participación de 44.099 menores de todas las etapas de infantil y primaria, un 2% más que en la anterior, informa la cadena de supermercados en un comunicado este viernes.

Desde su puesta en marcha en 2008, esta iniciativa ha llegado a más de 265.000 menores en Catalunya, y el próximo lunes se lanzará la convocatoria de la 17 edición del proyecto, para el que se prevé una participación "superior a la de ediciones anteriores".

Se trata de un programa enseña a los más pequeños a cómo llevar una dieta equilibrada a través de un plan educativo transversal que se desarrolla en los colegios, en los supermercados de Caprabo y en los hogares.

Incluye materiales pedagógicos, digitales y prácticos, adaptados a cada etapa educativa, y busca involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje.

Entre sus actividades, destaca la que se lleva a cabo en el supermercado, donde los menores aprenden las bases de una correcta alimentación desde la primera fase del ciclo de la alimentación: el momento de la compra de los alimentos.