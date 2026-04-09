Más de 5.500 estudiantes catalanes harán la prueba de aptitud para acceder a grados de Educación - GOVERN

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.552 estudiantes harán este sábado la prueba de aptitud personal (PAP) para poder acceder a los grados en educación infantil y en educación primaria, casi 500 más que los 5.053 que lo hicieron el año pasado.

Los matriculados son 1.066 hombres y 4.486 mujeres y por procedencia 4.715 proceden de Bachillerato, 803 de un ciclo formativo de grado superior y 34 de otros estudios, informa este jueves la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado.

La PAP se hará en cinco campus universitarios catalanes y consta de dos exámenes: uno de competencia comunicativa y razonamiento crítico y otro de competencia logicomatemática.

Los resultados se publicarán el 29 de abril con la cualificación de apto o no apto, y si no se supera la prueba en la convocatoria ordinaria, los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a examinarse en la convocatoria extraordinaria prevista para el 17 de julio.

En la edición de 2025 de la PAP, aprobó el 58,07% de los 4.739 aspirantes presentados, mientras que suspendió el 41,93% restante: el 61,69% de los estudiantes de Bachillerato presentados superó la prueba y en el caso de los alumnos procedentes de ciclos de grado superior de FP aprobó el 35,39%.