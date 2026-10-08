Más de 60 empresas participan en la primera reunión del Grupo de Trabajo Lleida-Tarragona de BCL

Momento de la reunión del Grupo de Trabajo Lleida-Tarragona de BCL - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de más de 60 empresas del sector logístico e industrial, entidades económicas e instituciones han participado en la primera reunión del Grupo de Trabajo Lleida-Tarragona de la asociación Barcelona-Catalunya Centre Logística (BCL), informa BCL en un comunicado conjunto con el Port de Tarragona este jueves.

El encuentro ha servido para definir los objetivos territoriales y sumarlos a la Agenda Logística 2030, y el Grupo tiene el objetivo de crear sinergias territoriales para impulsar el desarrollo logístico de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Aragón.

El director general de BCL, Santiago Bassols, ha explicado que es necesario reforzar el posicionamiento del sector logístico catalán con "infraestructuras y actores" de toda Catalunya y ha puesto en valor el eje Lleida-Tarragona.

El presidente de BCL y del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha añadido que el Grupo de Trabajo tiene el objetivo de "llenar un déficit de representación del sector logístico" de Tarragona y Lleida.

La reunión ha servido para marcar los pasos necesarios para crear un documento estratégico que diagnostique la situación actual, identifique los principales retos logísticos e incluya un sistema de monitorización objetivo.