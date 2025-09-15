Más de 60 restaurantes participan en la campaña del Govern contra el desperdicio alimentario

El conseller Òscar Ordeig, durante la presentación de la 4 campaña 'Aprofitem els aliments' que impulsa su departamento - AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 restaurantes de toda Catalunya participarán en la 4 campaña 'Aprofitem els aliments' de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat para prevenir el desperdicio alimentario.

Se trata de la 4 edición de la campaña, que se desarrollará durante septiembre y octubre para "concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir y reducir las pérdidas" de alimentos, informa el departamento en un comunicado este lunes.

En el acto de presentación, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentarios es "una responsabilidad compartida".

"Cada pequeño gesto individual para aprovechar mejor lo que comemos y evitar que se tiren alimentos en buen estado genera un impacto positivo tanto a escala local como global. Sumando esfuerzos podemos transformar la manera en la que valoramos los alimentos y avanzar hacia una conciencia colectiva más sostenible", añade.

Además, durante el acto el Govern ha hecho un reconocimiento a los restauradores que impulsan el movimiento Gastrorecup y, en particular, a aquellos que desde hace cuatro años son participantes activos y promotores principales.

En esta edición se ofrecerán iniciativas innovadoras para reducir el desperdicio y "dar valor a los alimentos"; y se cuenta con la colaboración del sector de la restauración, la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya, la Plataforma Aprofitem els Aliments y la Fundació Espigoladors.