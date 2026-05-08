Más de 600 alumnos y unos 60 docentes catalanes conmemoran el Día de Europa en una jornada

Han participado alumnos y docentes de toda Catalunya - EDUCACIÓ

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 alumnos y unos 60 docentes de 22 centros educativos catalanes han participado este viernes en una jornada para conmemorar el Día de Europa, informa la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en un comunicado.

Se trata de centros que forman parte del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya, y provienen de todo el territorio, como Roses, Salt (Girona), Torrefarrera (Lleida), Sabadell o Barcelona, entre otros.

La jornada, a la que también ha asistido la consellera de Educación Esther Niubó, contaba con una programación para fomentar la reflexión sobre los valores democráticos, la ciudadanía activa y el papel de la UE en la vida cotidiana, en el año en el que se conmemoran los 40 años de adhesión a la UE.