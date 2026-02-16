Más de 600 estudiantes catalanes experimentarán con un taller cómo funciona el Parlamento Europeo

Un instante de votación en la sesión plenaria en el Parlamento Europeo - DAINA LE LARDIC / EP

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Parlamento Europeo (PE) en Barcelona y la asociación Learn to Check organizarán entre el 18 de febrero y el 6 de mayo los talleres 'Coneix el Parlament Europeu', que permitirán a 630 alumnos de ESO y Bachillerato de 25 centros catalanes conocer el funcionamiento de la democracia parlamentaria europea y el papel del PE en la toma de decisiones a través de un juego de rol virtual.

En un comunicado este lunes, la Oficina del PE en Barcelona ha explicado que los alumnos participantes asumirán el rol de eurodiputados poniéndose "en la piel" de los legisladores europeos y tendrán que negociar, debatir y votar una propuesta legislativa con impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Los alumnos trabajarán en la elaboración de una nueva normativa sobre etiquetado de alimentos en función de sus emisiones de gases con efecto invernadero.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESINFORMACIÓN

Además de acercar las instituciones europeas a los jóvenes, 'Coneix el Parlament Europeu' tiene como objetivo "fomentar el pensamiento crítico, promover la reflexión sobre la desinformación y reforzar los valores democráticos".

La iniciativa se dirige al alumnado del programa 'Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya', y este año participan 13 escuelas de la provincia de Barcelona, 5 de Girona, 3 de Lleida y 4 de Tarragona.