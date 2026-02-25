Más de 70 entidades catalanas reclaman impulsar un Pacte Nacional pel Comerç i l'Hostaleria

Archivo - Un camarero atiende en las Ramblas de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 entidades catalanas se han unido para reclamar e impulsar junto al Govern un Pacte Nacional pel Comerç i l'Hostaleria, informa el Consell de Gremis en un comunicado este miércoles.

Han señalado que la ley de Comercio catalana, aprobada en diciembre del año pasado, es clave y debe ser la base para impulsar el pliego de medidas en el marco de este Pacte.

Las entidades han explicado que es necesario que las administraciones y las entidades aporten conjuntamente al sector, y que, para ello, se debe prestigiar y denotar su importancia en la economía catalana.

Además, han reclamado dotarlo de los medios y las ayudas necesarias, declarándolo como "sector estratégico de la economía catalana".

Han recordado que el comercio y la hostelería representan más del 20% del producto interior bruto (PIB) catalán, con más de 100.000 establecimientos y el 19,5% de la ocupación en Catalunya.