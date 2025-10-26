Más de 73.000 personas participan en el 16 festival de arquitectura 48h Open House Barcelona

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 73.000 personas han participado en las más de 200 actividades de la 16a edición del festival de arquitectura 48h Open House BCN, celebrada este fin de semana en 7 ciudades distintas: Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt y Sitges (Barcelona).

El certamen este año ha ofrecido 207 actividades en 7 ciudades, 136 edificios sólo en Barcelona, 8 itinerarios, un 31% de novedades, más de 45 edificios Open PRO y 57 espacios nunca vistos en la programación del festival, informa la organización en un comunicado este domingo.

Por ciudades, Barcelona ha recibido 55.770 visitas, L'Hospitalet 2.400 visitas y Badalona 3.400 visitas; y por espacios, la antigua prisión La Model ha sido el más visitado, con 3038 visitas, seguido del Convent de la Mercè (1894 visitas) y el Arc de Triomf (1866 visitas).

La directora del festival, Elisenda Bonet, ha afirmado que en los últimos años han querido destacar los oficios, elementos y características fundamentales de la arquitectura: "La 16a edición nos hace reflexionar sobre los espacios desde los sentidos y las sensaciones, porque la arquitectura no es sólo lo que vemos, sino también lo que sentimos, olemos y tocamos".

El número de visitas acumuladas a lo largo de los 16 años de historia del 48h Open House BCN supera la cifra de 920.300 visitas.