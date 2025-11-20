Más de 800 líderes mundiales acuden al Euro-Mediterranean Economic & Business Forum de Barcelona

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 líderes políticos y empresariales de una treintena de países de Europa, África y Oriente Medio han acudido a la primera edición del Euro-Mediterranean Economic & Business Forum, que se celebró del martes al miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona.

Organizado por la Cámara de Barcelona y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), el foro se enmarca en el 30 aniversario del Proceso de Barcelona, considerado el punto de inicio de la cooperación económica euro-mediterránea, informa la organización en un comunicado este jueves.

También han participado la Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME) y la Unió per la Mediterrània (UpM), y ha contado con el apoyo institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

La coincidencia con el aniversario del Proceso de Barcelona ha permitido poner en valor los avances alcanzados a lo largo de tres décadas de cooperación y, al mismo tiempo, definir los retos futuros para seguir impulsando el desarrollo económico y social de una región estratégica, como el vínculo entre Asia, Europa y África.

En la segunda jornada del evento, se han abordado los sectores económicos clave, como el automovilístico, moda o agroalimentación; la construcción de una nueva economía, poniendo el foco en la industria 4.0 y los ecosistemas emprendedores; y la inversión, con debates acerca del desarrollo de zonas económicas especiales, los incentivos fiscales y nuevos mecanismos de financiación industrial.