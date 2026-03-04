Mas afirma que Turull le ofreció ser candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona y que lo rechazó

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull (i), y el ex presidente de la Generalitat, Artus Mas (d), en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha explicado este miércoles que el secretario general de Junts, Jordi Turull, en nombre del presidente del partido, Carles Puigdemont, le ofreció hace unos pocos meses "formalmente" ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2027, y que él lo rechazó.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha dicho que Turull le dijo que si él se repensara la decisión de no volver a la primera línea política, a la dirección de Junts le haría ilusión que él fuera el candidato y que "probablemente en Junts habría el consenso suficiente" para ello.

Ha argumentado que lo rechazó porque no le hace ilusión: "Mi respuesta fue muy rápida: Muchas gracias, pero no. En este momento no quiero volver a la primera línea de la política".

Mas ha sostenido que la decisión de dejar la presidencia de la Generalitat la tomó él y "no la tomó la CUP", porque podría haberse quedado cuando se debatía si los anticapitalistas le investirían de nuevo en 2016, y que dedidió él apartarse porque el proyecto del 'Procés' le superaba a él y a su partido.

"Ahora, pasados 10 años, podría volver. Y también digo que no", ha zanjado.