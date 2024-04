Mascort no tiene "ningún inconveniente" en comparecer en el Parlament por la sequía

Dice que solo levantará la emergencia por sequía en abril si se garantiza agua "hasta final de año"



BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha afirmado que no tiene "ningún inconveniente" en comparecer ante la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre la situación de sequía actual en Catalunya, como ha solicitado el PSC este miércoles tras registrar su solicitud de comparecencia.

"Siempre he ido cuando me han pedido que vaya a explicar qué se está haciendo. No tengo ningún inconveniente, al contrario, me gustaría ir porque hace días que no los veo y no les explico cosas", ha dicho este miércoles en declaraciones a los periodistas tras presentar el Pla de qualitat de l'aire en Barcelona.

Preguntado por el estado de emergencia por sequía tras las últimas lluvias registradas en Catalunya, Mascort ha afirmado que "han dado un poco de aire" a los embalses y que permite alargar la entrada en el estado de emergencia 2, como se establece en el Plan Especial de Sequía (PES) de Catalunya.

Ha recordado que los embalses de las cuencas internas catalanas están cerca del 17% --al 16,94% este miércoles-- pero que "no tendría demasiado sentido levantar la emergencia si dentro de un mes se debe volver a decretar".

En este sentido, ha afirmado que se levantaría la emergencia por sequía si en abril lloviera y se llegara a los niveles en los que estaban los embalses hace un año: "Sería aumentar 8 o 10 puntos los embalses, cosa que hoy no está pasando".

"Si nosotros supiéramos ahora que en los próximos 15 días debe llover a cántaros, levantaríamos la emergencia. Si en abril llegáramos a un nivel de existencias suficiente como para garantizar que tenemos agua hasta finales de año tranquilamente, seguramente levantaríamos la emergencia, pero sería una irresponsabilidad levantarla para volver a ponerla en un mes", ha insistido.

AHORRO DE AGUA Y BARCOS

Ha destacado que, según los datos de febrero, la ciudadanía ha reducido un 9% el consumo de agua en toda la región metropolitana de Barcelona, y ha puesto en valor este "esfuerzo para ahorrar" recursos hídricos.

Preguntado por la posibilidad de transportar agua en barcos al área metropolitana de Barcelona por la sequía, Mascort ha apuntado a que las lluvias de estos últimos días, además de alargar la entrada en emergencia 2, "también alargan la llegada de los barcos", pero ha vuelto a recordar que esta agua en barcos es una solución puntual y para garantizar los equipamientos esenciales.

PLAYAS

Preguntado por la afectación del temporal a las costas catalanas, el conseller ha considerado que la ciudadanía se tiene que "ir acostumbrando" porque es uno de los efectos del cambio climático y cree que estos episodios cada vez serán más frecuentes.

Ha señalado que las tormentas de estos días se han llevado mucha arena de las playas y que la aportación de tierra para este verano es, a su juicio, una solución puntual, pero que se debe pensar a largo plazo porque algunos puntos de la costa "sufrirán mucho, no solo por el aumento del nivel del mar, sino por el efecto de estas tormentas cada vez más frecuentes".