El Máster en Gestión Sanitaria de UIC Barcelona, galardonado por 'New Medical Economics'

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Máster Universitario en Gestión Sanitaria de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha sido galardonado en los premios 2025 de la revista 'New Medical Economics'.

Los estudios han sido reconocidos en la categoría 'Promoción del talento, docencia y emprendimiento' por las clases de simulación que incluyen y que se desarrollan en el Centro Integral de Simulacuión Avanzada (CISA) del Campus Sant Cugat, explica la universidad en un comunicado este viernes.

BOI RUIZ

El director del Máster, Boi Ruiz, ha destacado que, gracias al equipamiento del CISA, los alumnos "pueden poner en práctica las competencias y habilidades adquiridas en el Máster en un entorno seguro", recreando situaciones que pueden encontrarse en la vida real.

La simulación clínica es una de las apuestas de UIC Barcelona, introducida hace una década con el objetivo de formar a profesionales con altos niveles competenciales y que sean capaces de ofrecer cuidados de calidad y responder a las complejidades actuales.

Este objetivo se tradujo en el CISA, que cada año recibe a cerca de 1.600 alumnos de distintos grados y másteres donde entrenan procedimientos técnicos complejos y adquieren competencias como la empatía, la comunicación o la gestión del estrés.