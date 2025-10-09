Maura protagoniza 'Vieja loca' en Sitges: "Me lo pasé genial, como en un parque de atracciones"

El director Martín Maguregui, la actriz Carmen Maura y el productor de 'Vieja loca' J.A.Bayona, en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

Recibe este jueves el Gran Premio Honorífico del festival

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La actriz Carmen Maura protagoniza la cinta de terror 'Vieja loca', que se presenta este jueves como 'premiere' europea en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, y ha asegurado sobre su papel en la película: "Me lo pasé genial, como en un parque de atracciones".

En rueda de prensa en Sitges, donde este jueves recibe uno de los Gran Premio Honorífico del festival, Maura ha asegurado que para un papel tan físico hizo pesas y ha bromeado que ha salido sin "ningún cardenal" del rodaje.

En 'Vieja loca', producida por J.A.Bayona, dirigida por el argentino Martín Maguregui y proyectada en la sección Sitges Collection, se explica la historia de Alicia (Maura) cuya hija comienza a sospechar tras una extraña llamada telefónica y no localizar a la cuidadora de su madre senil y llama su expareja para que se acerque a su casa para que la cuide, iniciándose un juego sádico.

Preguntada por si se encuentra cómoda en el cine de género, ha dicho no distinguir por géneros: "Me siento cómoda delante de la cámara prácticamente siempre. Me puedo sentir incómoda si no entiendo lo que el director quiere, pero si lo entiendo y está la cámara ahí, todo me va bien".

"Es que me divierte mucho y también tiene una ventaja, que se me da bien", ha dicho Maura, a lo que Martín Maguregui ha añadido que es un animal de cine.

"LO SINIESTRO ES SIEMPRE MUY CINEMATOGRÁFICO"

Maguregui ha dicho que el proyecto empezó siendo un filme pequeño en un espacio reducido, pero que se fue haciendo cada vez más grande, y que quiso partir de la anécdota de la llamada para ir sacando la oscuridad del personaje de Alicia: "Lo siniestro es siempre muy cinematográfico".

El director ha dicho que cuando escribió la historia no tenía pensado que Maura pudiera ser la protagonista --"no lo hice pensando en Messi", ha dicho--, y que cuando un amigo se lo propuso le escribió una carta.

Maguregui ja alabado el despliegue de Maura durante todo el rodaje y ha afirmado que hacía sentir al equipo más viejo que ella a sus 80 años, al recordar una escena en la que trepa y que no cortó hasta que ella lo hizo pese a decirle que no hacía falta, a lo que Maura ha dicho: "La cámara es sagrada, si está en marcha está en marcha".

J.A.Bayona, productor de la película, ha dicho que Maguregui ya era un hombre importante en la industria cinematográfica argentina, con el que colaboró en 'La sociedad de la nieve', y ha afirmado que es "estimulante" arropar a un director novel.

El pase de 'Vieja loca' en el Festival de Sitges se podrá ver de forma simultánea en más de 70 salas de toda España, y también se podrá ver cómo Maura recibe el premio y la presentación de la película.