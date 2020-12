La mayoría de barceloneses son pesimistas por la pandemia, según el Barómetro municipal

El 66,8% está abierto a vacunarse si la dosis está disponible y validada

El Barómetro municipal semestral de Barcelona refleja que 7 de cada 10 entrevistados (69,7%) afirman sufrir por la salud de las personas queridas ante la pandemia de coronavirus, el 55,3% afirma que la situación provoca estrés en todos los aspectos de su vida, y "cerca del 50%" sufre por su situación económica.

Aunque la inseguridad se mantiene como principal preocupación de los barceloneses, la crisis del coronavirus y los problemas asociados a su irrupción, como el paro, suman un 24,5% de las respuestas, informa el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un comunicado.

Este año, entre el 80 y el 85% de los entrevistados creen que la situación económica de Barcelona, toda Catalunya y toda España es mala o muy mala.

El Barómetro (a partir de 800 entrevistas telefónicas hechas del 25 de noviembre al 3 de diciembre) contrasta con julio, cuando había un poco de optimismo por el fin del confinamiento, y ahora refleja incertidumbre ante la segunda oleada.

DISPOSICIÓN A VACUNARSE

El 66,8% de entrevistados se muestran en principio dispuestos a vacunarse contra la Covid-19, cuando la dosis esté disponible y validada por las autoridades sanitarias.

De estos, el 37,5% está convencido de ponerse la vacuna y el 29,3% dice que probablemente se la pondría; las mujeres son más reticentes a la vacuna; y los más dispuestos son los más jóvenes (18-24 años) y los más mayores (+de 64).

El 44,4% de entrevistados explica que su salud se ha resentido, de una u otra manera, por esta situación de pandemia: un 53,3% de mujeres afirma que su salud se ha visto afectada, pero en los hombres el porcentaje baja al 34%.

El Barómetro refleja que hay negacionistas: 4 de cada 10 creen que el virus es una creación de un laboratorio y el 16,5% que es una conspiración de las élites mundiales para recortar las libertades individuales.

LA CIUDAD DE BARCELONA

El 65,9% cree que la ciudad ha empeorado y un 20,6% opina que ha mejorado, y el 61% cree que Barcelona mejorará en el próximo año.

Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento empeoran sus valoraciones: la gestión del Ayuntamiento sigue siendo la mejor valorada de las administraciones; pero los críticos son mayoría y el 46,1% valora como mala o muy mala la gestión municipal, el 39,2% buena o muy buena y un 14%.

En el caso de la Generalitat, los críticos llegan al 53,1%, y al 59,8% en el caso del Gobierno central.

LÍDERES POLÍTICOS

Bajan las valoraciones de todos los líderes políticos municipales y Ernest Maragall (ERC) es el único que aprueba (5,2), seguido de Jaume Collboni (PSC) con un 4,7, Elsa Artadi (Junts) con un 4,4, la alcaldesa Ada Colau (BComú) con un 4,3, Mari Luz Guilarte (Cs) un 3,5, Josep Bou (PP) un 3 y Manuel Valls (BCN Canvi) 2,7.

Sobre intención de voto, BComú ganaría las elecciones municipales si se hicieran ahora: el 12,2% les votaría, frente al 12% de ERC, y el PSC con el 8,3%; y destaca el aumento de los que no saben qué votarían (29,6%) o no quieren contestar (15,2%), pero un 8,3% no iría a votar.

ECONOMÍA

Los indicadores económicos están marcados por la pandemia: el pesimismo generalizado hacia la economía solo es comparable a 2010, 2011 y 2012.

Del 80 al 85% cree que la situación económica de Barcelona, toda Catalunya y toda España es mala o muy mala; pero el 54,4% cree que la economía de la ciudad mejorará el próximo año.