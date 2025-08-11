La mayoría de los usuarios están de vuelta en el camping de El Vendrell (Tarragona) tras el incendio

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha explicado que la "inmensa mayoría" de los usuarios han podido regresar a sus parcelas en el camping de El Vendrell (Tarragona) tras el incendio --ya controlado-- que ha obligado a desalojarlos preventivamente y que se ha originado sobre las 3.17 horas de este lunes.

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado un incendio que ha desalojado completamente un camping de El Vendrell (Tarragona), que se ha concretado en alrededor de 1.700 personas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego se ha iniciado simultáneamente en dos lugares del recinto: el primero, ya controlado, ha quemado unas 12 caravanas en 16 parcelas y el segundo, ya extinguido, ha quemado 2 caravanas y 1 turismo en 2 parcelas.