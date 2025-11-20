El médico de Pujol pide que el expresidente catalán comparezca de forma "privada"

Archivo - Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Catalunya, llega a la capilla ardiente de Marta Ferrusola, en el tanatorio de Sant Gervasi, a 9 de julio de 2024, en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha pedido que Pujol declare de forma "privada" y se proteja su dignidad.

"¿Qué quieren? ¿Verlo degradado? ¿Frente a todo el mundo? ¿Exhibirlo?", ha expresado en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este jueves.

Padrós ha mostrado su preocupación y "desconcierto" por la cita por videoconferencia de la Audiencia Nacional del lunes porque, según ha asegurado, el expresidente no está en condiciones de declarar con plenas garantías desde el punto de vista cognitivo.

"No está en condiciones de poderse defender ni de argumentar dialécticamente, tiene dificultades para mantener una conversación amable, desde el punto de vista de la orientación, la reiteración, la comprensión. La justicia tiene que ser ciega, pero no inhumana", ha añadido.

Por último, ha afirmado que, "si no hay ningún susto", recibirá el alta este viernes, pero no para hacer vida normal, sino para convalecer en su casa.