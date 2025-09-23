Médicos catalanes recuerdan que el paracetamol es un medicamento seguro durante el embarazo

Archivo - Pastillas en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

Hacen un llamamiento "a la serenidad, el rigor científico y la responsabilidad"

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las sociedades catalanas de Farmacia Clínica, de Farmacología, de Obstetricia y Ginecología, de Pediatría y de Psiquiatría y Salud Mental, miembros de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, han recordado que el paracetamol es un medicamento seguro y que no se ha demostrado la relación entre su uso durante el embarazo y el riesgo del incremento de autismo.

En un comunicado de este martes, han hecho un llamamiento "a la serenidad, el rigor científico y la responsabilidad", y han apuntado que los trastornos del espectro autista (TEA) son alteraciones complejas del neurodesarrollo cuyas causas son multifactoriales, incluyendo factores genéticos, ambientales y relacionados con la salud materna.

Lo hacen ante las informaciones que vinculan el uso de paracetamol durante el embarazo con el riesgo de trastornos del neurodesarrollo infantil, como el autismo o el TDAH, difundidas, entre otros, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

SIN RELACIÓN CAUSAL

Los científicos han explicado que varios estudios han explorado la "posible asociación estadística" entre la exposición prenatal al paracetamol y un ligero aumento del riesgo de TEA o TDAH.

Sin embargo, remarcan que dichas investigaciones "no demuestran una relación causal directa", ya que provienen mayoritariamente de estudios observacionales susceptibles a sesgos y factores de confusión.

Además, la gran frecuencia de uso de paracetamol en la población y durante el embarazo obliga a interpretar "con cautela" los estudios que apuntan a posibles asociaciones con efectos adversos.

Señalan que los fármacos están en revisión permanente por parte de los principales organismos reguladores europeos e internacionales, que mantienen el paracetamol como el medicamento analgésico y antipirético "más seguro" durante el embarazo, recomendando siempre que se use la menor dosis posible y por el tiempo más breve siempre bajo indicación de un profesional sanitario.

ESTUDIOS RECIENTES

Han recordado que el estudio epidemiológico más reciente, realizado en Suecia con más de 2 millones de niños y método de comparación entre hermanos, no ha encontrado ninguna asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y TEA, TDAH ni discapacidad intelectual.

Este tipo de análisis controla los mejores factores genéticos y ambientales compartidos y sugiere que las posibles asociaciones detectadas anteriormente podrían ser debidas a factores familiares y no al uso del medicamento.

Otros fármacos analgésicos y antipiréticos, como la aspirina, el ibuprofeno o el metamizol, sí tienen contraindicaciones en distintos momentos de embarazo, y sería contraproducente sustituir el paracetamol por estas alternativos sin una supervisión médica.

Las sociedades científicas piden responsabilidad a todos los colectivos de profesionales y apuntan que difundir mensajes alarmistas sin base científica "puede generar miedo innecesario y afectar negativamente la salud pública".