Los médicos piden no aplicar la baja médica a padres con hijos negativos

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Metges de Catalunya (CCMC) ha pedido a las administraciones que no se use el recurso de la baja médica para los padres de los escolares que han tenido contacto con caso confirmado de coronavirus pero no han dado positivo en un test porque no puede "convertirse en la herramienta usada para dar solución a problemas que no son médicos sino de carácter social y laboral".

"La tramitación de una baja médica es un acto que se justifica por criterios clínicos y no se puede reducir a un simple acto administrativo", ha señalado el CCMC este jueves en un comunicado, y ha añadido que incrementaría la burocracia en el sistema sanitario.

El CCMC opina que se debería encontrar otra solución como los permisos retribuídos para los padres --como los de maternidad y paternidad--.

Los profesionales sí ven justificada la baja médica para aquellos padres que sus hijos son positivos confirmados ya que "su baja laboral forma parte de las medidas profilácticas para preservar la salud comunitaria".

En el comunicado también ha querido recordar que no es responsabilidad de los médicos y sí de los progenitores "la justificación de las ausencias escolares".