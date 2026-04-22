Mémora compensa 32.600 toneladas de CO2 plantando un árbol por cada servicio

Un árbol plantado - MÉMORA

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mémora ha compensado 32.631 toneladas de CO2 con su proyecto In Arboriam, plantando un árbol por cada servicio funerario si las familias lo quieren, para crear un bosque memorial de los fallecidos.

En un comunicado este miércoles por el Día Internacional de la Tierra, ha explicado que plantó más de 20.300 árboles en 2025 y han superado los 113.800 desde la puesta en marcha de la iniciativa, en 2020 con la ONG Tree For Memory.

El 88,5% de féretros del año pasado tenía certificación Eco (con materia prima de talas controladas); tienen urnas ecológicas en madera y en pasta biodegradables; sudarios oxobiodegradables (se descomponen con el oxígeno), y el 94,7% del consumo eléctrico de Mémora proviene de fuentes de energía renovables con 0 emisiones.

También hacen ecofunerales, que reducen más de un 30% los gases de efecto invernadero y minimizan las dioxinas: estos servicios incluyen tanatorios con gestión ambiental, flores de cultivo ecológico, recordatorios en papel FSC o reciclado y transporte en vehículo eléctrico o híbrido.

El director de Operaciones de Mémora, Jesús Gracia, ha afirmado que trabajan para incorporar "criterios de sostenibilidad de forma progresiva y realista" en su actividad.