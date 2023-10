Mena (comuns) reprocha a Feijóo querer "recurrir al TC la investidura de un Gobierno progresista"

Ve "buena noticia" que Aragonès se abra a negociar un referéndum de independencia o sobre de otras cuestiones



BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere "recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la investidura de un Gobierno progresista", después de que el dirigente popular haya anunciado que su partido recurrirá al Constitucional la posible ley de amnistía que salga de las negociaciones de investidura.

En rueda de prensa este lunes, el portavoz de los comuns ha acusado a Feijóo de falta rigurosidad y se ha preguntado cómo puede anunciar el recurso de una ley "que aún no ha leído, que no conoce y que no sabe lo que pide".

"No ha entendido que la judicialización de la política nos ha llevado a donde estamos. Insiste en la judicialización de la política en lugar de buscar una solución política", ha reprochado Mena, que ha afirmado que el recurso al TC no paralizaría la ley de amnistía.

También ha criticado que la manifestación de este domingo en Barcelona contra la amnistía fue un intento de "incendiar Catalunya" por parte de los que fracasaron en la investidura, en referencia a la de Feijóo, y ha acusado a los líderes políticos que acudieron de no asistir con el objetivo de convencer sobre sus propuestas para Catalunya.

"No tienen intención de convencer a nadie de que sus propuestas son mejores, sino de crear un clima tóxico que dificulte acuerdos progresistas y plurinacionales", ha sostenido Mena, que ha añadido que la manifestación sirvió para condenar --textualmente-- a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, a la oposición.

Mena también ha tachado de "cinismo e hipocresía" que Feijóo haya reconocido que hubo contactos entre el PP y Junts para la investidura, ya que considera que critica lo que él mismo hace, y ha asegurado que es legítimo en política que todo el mundo hable con todo el mundo.

DICTAMEN DE SUMAR SOBRE AMNISTÍA

El portavoz de los comuns ha descartado avanzar el contenido del dictamen que presentará este martes Sumar sobre la ley de amnistía, en un acto que contará con la presencia de la líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, y en el que intervendrá el exdiputado de los comuns Jaume Asens y varios juristas.

Los magenta enviaron la semana pasada este documento a los partidos con los que están negociando la investidura --PSOE, ERC y Junts--, y les comunicaron que podrán asistir al acto de presentación del dictamen en el Ateneu Barcelonès, aunque no les enviaron una invitación formal, han concretado fuentes de los comuns.

REFERÉNDUM

Mena ha calificado de buena noticia las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha explicado este lunes que "forma parte de la negociación" el hecho de si el referéndum que quieren que se celebre en Catalunya debe ser sobre la independencia o sobre otras cuestiones.

"Las palabras de hoy son una buena noticia en cuanto a que no se establecen líneas rojas, porque eso quiere decir que hay voluntad de llegar a un buen entendimiento", ha destacado el portavoz de los comuns.

Aragonès también ha asegurado que ve lejos un acuerdo de investidura si no se avanza en el traspaso de Rodalies, tras lo que Mena ha afirmado que coincide con el presidente catalán en esta reivindicación, y ha avisado que "ni la investidura ni la ley de amnistía serán fáciles", por lo que ha apostado por el diálogo.

Sobre un posible pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE, Mena ha advertido a los socialistas de que no aceptarán "un programa de Gobierno que no sea más ambicioso que el anterior", y ha fijado como temas clave una subida de salarios, vivienda asequible, reducción de la jornada laboral y la emergencia climática.

Preguntado por si ha habido una reunión entre los comuns y el Govern sobre el cumplimiento del acuerdo de Presupuestos de la Generalitat de 2023, ha explicado que se celebró este encuentro y que los representantes de su partido "no salieron demasiado optimistas" sobre el cumplimiento de los acuerdos.