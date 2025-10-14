Menor defiende combatir "el miedo de la ultraderecha" con la esperanza y el optimismo

Afirma que los derechos humanos son "el fundamento invisible" de la democracia

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha defendido este miércoles que hay que combatir "el miedo de la ultraderecha" con la esperanza y el optimismo, hablar en positivo, ser radicalmente inconformistas y pasar a la acción.

Lo ha dicho durante su intervención en la jornada 'Derechos humanos y extrema derecha' en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), un "espacio de reflexión colectiva" para analizar los discursos de odio, informa la Conselleria en un comunicado de este miércoles.

Menor ha afirmado que los derechos humanos son "el fundamento invisible que sostiene la democracia y garantizan una sociedad justa y saludable", y ha insistido en el compromiso del Govern para combatir la desinformación, la polarización y los discursos de odio.

La secretaria general de la Conselleria de Igualdad y Feminismo, Sònia Guerra, ha destacado que los derechos humanos "no son negociables" y marcan la convivencia, así como garantizan los derechos de las personas a vivir con dignidad y libertad, en sus palabras, y la ultraderecha los está poniendo en peligro.

EL PAPEL DEL PERIODISMO

La periodista Patricia Simón, que ha abierto el acto, ha hablado del periodismo como "uno de los pilares" del sistema democrático, y ha alertado de que la ultraderecha quiere promover la ignorancia porque sin contexto no hay certezas, textualmente.

El acto ha contado también con una mesa redonda en la que han intervendio la propia Simón junto a la periodista mexicana-americana especializada en migración Eileen Truax; el historiado y experto en extrema derecha europea Steven Forti, y el historiador especializado en extrema derecha y nacionalismo Xavier Casals.