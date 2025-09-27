Menor defiende movilizar el talento femenino en la XIV Trobada de Dones del Bages (Barcelona)

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor Cantador, en la XIV Trobada de Dones del Bages (Barcelona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha defendido este sábado en la XIV Trobada de Dones del Bages (Barcelona) que las mujeres son la mitad de la población y del talento social: "Y si la sociedad no moviliza ese talento, no solo pierden las mujeres, perdemos el conjunto del país".

El acto, que organiza el Consell Comarcal del Bages desde 2008, ha reunido a un centenar de mujeres de municipios de la comarca y ha sido "un espacio de conexión, intercambio y empoderamiento", informa el Departament en un comunicado.

Menor ha reivindicado el papel clave de jornadas como esta porque "permiten salir de las fronteras del municipio y reforzar las complicidades a escala comarcal".

También han participado el alcalde de Castellgalí (Barcelona), Cristófol Gimeno, y la consellera comarcal de Educación, Mujeres y Políticas de Igualdad, Àdria Mazcuñan.

Mazcuñan ha dicho que el Consell Comarcal apuesta por políticas feministas "que pongan en el centro los cuidados, la igualdad y la participación" para construir una sociedad más justa y cohesionada.