Una menor muere en la zona de baño de La Fontcalda en Gandesa (Tarragona) por un desprendimiento

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una menor de edad ha muerto este domingo por la tarde en la zona de baños dels Estrets de la Fontcalda, una popular zona de baño de aguas interiores del municipio de Gandesa (Tarragona), debido a un desprendimiento de piedras de las paredes de las pozas.

Una mujer de 24 años también resultó herida grave en el mismo incidente y los Bombers, que recibieron la alerta a las 15.20 horas. han activado el helicóptero del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de montaña con médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y tres dotaciones terrestres de soporte, han informado en un comunicado.

Los servicios médicos no han podido hacer "nada" para salvar la vida de la menor y los efectivos de rescate de los Bombers han hecho la extracción de la mujer herida grave y el helicóptero le ha llevado al campo de fútbol de Gandesa, donde se esperaba el helicóptero del SEM.

Ha sido trasladada a Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII en estado grave.

Las patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos han habilitado un espacio "seguro" en el que familiares y acompañantes de las víctimas han sido atendidos por efectivos de apoyo psicológico del SEM.