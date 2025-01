Menor plantea más coeducación desde la niñez ante la violencia sexual en la adolescencia

La Conselleria de Igualdad y Feminismo impulsa una campaña de juguetes no sexistas para Reyes

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha tachado de escalofriantes las cifras de violencia sexual en adolescentes y por eso ha propuesto promover coeducación desde la infancia: "Tenemos que empezar a trabajar la prevención cada vez antes".

En una entrevista con Europa Press, ha expresado su preocupación por el crecimiento de la violencia sexual en la adolescencia y la juventud, así como los casos de racismo y fobia contra el colectivo LGTBI en esta franja de población.

Por ello, ha hablado con la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, sobre la puesta en marcha de una coeducación: "Un servicio de coeducación que empezara desde la primera infancia, porque tenemos que trabajar mucho en la lucha contra los estereotipos de género que muchas veces lo que hacen es perpetuar el machismo".

Lamenta la existencia de un movimiento negacionista que cuestiona las cifras de violencia machista alegando --ha criticado-- que "el feminismo ha ido demasiado lejos", que las mujeres piden privilegios que no les corresponden y que discriminan a los hombres.

"Cuando tienes unas cifras que dicen que el 80% de las niñas, jóvenes y adolescentes manifiesta haber sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida, cuando un 56% dice que en las redes sociales les han enviado fotos sin su consentimiento o cuando el 50% de las mujeres ha recibido amenazas por no querer continuar teniendo una determinada relación que no les gusta, tenemos un problema", ha dicho.

Estos datos, entiende Menor, "revierten el discurso de la extrema derecha y de una parte de la derecha de que no existe la violencia hacia las mujeres. Lo primero que tenemos que hacer es poner esos datos sobre la mesa para concienciar a la ciudadanía".

ATENCIÓN SOBRE CIBERVIOLENCIA

También ha destacado el próximo servicio de atención contra la ciberviolencia machista, con un teléfono de atención y un equipo multidisciplinar al frente: estará en marcha en el primer trimestre de este año.

Uno de los objetivos de este servicio es que "los niños y las niñas puedan detectar cuándo están recibiendo un ciberacoso o una violencia digital y que puedan defenderse".

PORNOGRAFÍA

También ha advertido del consumo de pornografía "cada vez más violenta" por parte de niños de 8 años que no están preparados para ello y aprenden a comportarse sexualmente viendo ese tipo de imágenes.

"Trabajar o fomentar la coeducación desde la infancia es muy importante para romper estereotipos de género, pero también para educar en la no violencia. El niño o la niña ha de saber identificar comportamientos violentos. A veces hemos asumido que determinados comportamientos son normales cuando son comportamientos violentos", ha explicado.

Una de las iniciativas en este sentido es la campaña 'Si ets lliure per jugar, ets lliure per créixer, somiar, imaginar...', que el Departamento ha impulsado para fomentar juguetes no sexistas y la libertad de elección.

"Atribuimos a las niñas determinados tipos de juguetes que tienen mucho que ver con los cuidados, con la estética, con la belleza. En cambio, al niño le damos juguetes que les permite más imaginar, porque pueden ser conductores de coches, pilotos de avión o científicos, investigadores o superhéroes", ha criticado.

CASO PELICOT

Considera que el caso de Gisèle Pelicot, violada por su esposo y otros 50 hombres durante 10 años, quedará en la conciencia de la gente, pero "hasta que se pone el foco en los casos más graves, la sociedad no piensa que tiene un problema, y eso tan grave pasa porque hay muchas otras violencias que están consentidas y toleradas socialmente".

Eva Menor ha lamentado que, respecto a este caso, "no sea el 100% de la sociedad la que esté ahora mismo escandalizada. Ha escandalizado a una parte de la sociedad, sobre todo a las mujeres. Muchos hombres no se han sentido escandalizados", por lo que considera que queda mucho trabajo por hacer.

"La respuesta de las instituciones no está dando los frutos que nos gustaría, porque seguimos teniendo mujeres víctimas de violencia, tenemos feminicidios en un número que nos tendría que avergonzar como sociedad, no se dan las órdenes de alejamiento que se tendrían que dar", sostiene al respecto.

CENTROS 24 HORAS

La consellera ha asegurado que la intención de su departamento es extender a otros puntos de Catalunya los 4 servicios de intervención especializada (SIE) 24 horas que se han puesto en marcha: en Vic (Barcelona), Tarragona y Tàrrega (Lleida) están operativos desde el 30 de diciembre y el de Blanes (Girona) lo hará el 17 de enero.

La intención es que "todas las mujeres de Catalunya víctimas de cualquier tipo de violencia machista tengan un servicio cercano que dé una respuesta urgente y, sobre todo, efectiva".

Este servicio forma parte de la red desplegada por el Gobierno financiada con fondos europeos: "Nuestra intención es desarrollar más centros de este tipo porque, para mí y para este Govern, la equidad territorial también es muy importante".

Sobre los Presupuestos de la Generalitat que se están negociando, ha pedido un aumento de las partidas de su departamento, pero cree que tan importante es tener recursos como ejecutarlos bien, una filosofía que aplicó como alcaldesa de Badia del Vallès (Barcelona), un municipio que tenía poca capacidad de generar recursos, ha explicado.

VIOLENCIA VICARIA

La consellera ha indicado que su departamento está realizando junto a expertos un estudio sobre la violencia vicaria como consecuencia de la violencia contra las mujeres: "Siempre digo, porque también soy abogada, que quien tiene el derecho al régimen de visitas es el menor, no el padre o la madre. Tenemos que poner el enfoque en el derecho del menor".

Por otro lado, la Conselleria está analizando el resultado de la campaña de productos menstruales reutilizables que se puso en marcha en el anterior mandato, ya que hay un excedente de producto: "Abordar la pobreza menstrual de una manera integral requiere, no solo dar una gratuidad, sino también analizar si este producto, en cuanto a ser un producto higiénico, debería ser un producto sanitario, por ejemplo".

DELITOS DE ODIO

Menor defiende un gran acuerdo con las fuerzas políticas y con instituciones como la síndica de Greuges para luchar contra los delitos de odio, con datos para que la ciudadanía sepa de qué se está hablando, y "con mucha información también con las personas víctimas", porque las víctimas de violencia relacionada con los delitos de odio no denuncian, lamenta.

Asegura que se han incrementado mucho los delitos de odio, mientras que "otras formaciones políticas lo que están diciendo es que no hay ningún delito de odio; todo lo contrario: que lo que tenemos es una llegada de inmigración masiva que es la culpable de todos los problemas del mundo", por lo que apuesta por contrarrestar esos discursos con datos.

Eva Menor cree que abandonar la red 'X' no es la solución pues, a su juicio, si se dejan esos espacios, los ocuparán otros: "Pero bueno, yo creo que podemos abandonar espacios creando nuevos".

Considera que la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación impulsada por la Generalitat "no es suficientemente conocida", por lo que trabajan en fortalecer este instrumento creado en el anterior mandato, así como en la aprobación de la Ley contra el racismo, cuyo texto está bastante avanzado y no tardará en presentarse en el Parlament.