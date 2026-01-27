Menor reivindica que los adolescentes tengan "referentes femeninos" en ciencia y tecnología

La consellera Eva Menor en el evento - BIST

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado la importancia de que los adolescentes tengan "referentes femeninos" en ciencia y tecnología, desde Marie Curie hasta científicas anónimas que trabajan en los laboratorios y centros de investigación, durante el 8 encuentro #científiques este martes.

El acto, en la UAB Casa Convalescència de Barcelona, ha puesto el foco en "la visibilidad de las científicas en los medios de comunicación" y ha abordado los retos de las investigadoras al comunicar su investigación, informan la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), que organizan el evento.

Se hace en colaboración con el Govern como previa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, cuando unas 600 científicas ofrecerán charlas a 40.000 estudiantes de 6º de Primaria y 1º de la ESO de toda Catalunya para "poner de relieve la aportación de las mujeres a la ciencia y tecnología".

En la apertura del encuentro, el director del BIST, Eduard Vallory, remarca la importancia de "romper la invisibilidad del privilegio, hacerlo a través de la educación y dar visibilidad a mujeres que ya hacen ciencia y tecnología de primer nivel"; y el director general de la FCRI, Miquel Gómez, cree que esta iniciativa fomenta vocaciones científicas en escuelas rompiendo estereotipos.

La directora general del Currículo y Desarrollo Profesional de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, Sonia Fernández, ha reivindicado que "cuando una niña entra al aula y conoce a una científica, se abren nuevas ventanas"; y la directora general de Investigación, Teresa Sanchis, ha asegurado que desde la Conselleria trabajan para que la ciencia sea una herramienta de ascensor social.

Por último, el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha señalado que las carreras científicas y tecnológicas "aún sufren un sesgo de género, fruto de una inercia social, que hace que muchas chicas sientan recelo de acceder a estudios tradicionalmente masculinizados".