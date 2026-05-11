Mercabarna lanza una plataforma logística "puntera" para mejorar el abastecimiento en la hostelería

Gil durante la visita a la nueva plataforma logística de Mercabarna - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Mercabarna y quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha inaugurado este lunes una nueva plataforma logística "puntera" para mejorar el abastecimiento en la restauración y la hostelería, informa el consistorio en un comunicado.

El proyecto, 'cash&carry' de Transgourmet Ibèrica, ha contado con una inversión de 11 millones de euros y tiene una superficie de más de 7.100 metros cuadrados, que incluye una sala de ventas de 2.500 metros cuadrados y una plataforma de distribución a tres temperaturas de 3.000 metros cuadrados, equipada con 10 muelles de carga.

Al acto también han asistido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el director general de Transgourmet Ibèrica, Luis Labairu.

Gil ha afirmado que la nueva plataforma "refuerza el papel de Mercabarna como proveedor de alimentos frescos y saludables a la ciudadanía, a través de la restauración, como uno de los grandes sectores económicos de la ciudad".

Ha remarcado la apuesta de Mercabarna por la innovación y ha agradecido la colaboración con el sector y los profesionales "desde el conocimiento y la proximidad".