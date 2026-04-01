El mercado de bienes tecnológicos crece un 2,4% en un contexto de "incertidumbre", según Aecoc

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BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado de bienes tecnológicos de consumo (BTC) ha anotado un crecimiento del 2,4% a cierre de 2025, en un entorno de "elevada incertidumbre económica y geopolítica" que ha marcado la confianza del consumidor, según se desprende del análisis 'Evolución y perspectivas en BTC', elaborado por GfK para el Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo de Aecoc.

El crecimiento del sector ha estado impulsado por el comportamiento del canal online, que ha vuelto a ser "determinante", con un incremento interanual del 6%, frente al avance del 0,6% del canal físico, y hasta alcanzar una cuota de mercado del 33%.

Por categorías, la única que registra un retroceso es Electrónica de Consumo (EC), penalizada por el efecto comparativo del apagón de la TDT de febrero de 2024, lo que impulsó las ventas ese año y afecta la base comparable, mientras que destaca el dinamismo de Informática y de Grandes Aparatos Electrodomésticos (GAE), con un alza del 5,1%.

El responsable del Sector de Bienes Tecnológicos de Consumo de Aecoc, Carlos Espada, ha valorado de manera positiva el cierre del ejercicio, "especialmente teniendo en cuenta el exigente comparativo con los últimos meses de 2024", cuando el sector cerró el ejercicio con un crecimiento del 6%.

De cara a 2026, por otro lado, los mismos datos cifran en un 2,8% el crecimiento para el conjunto del mercado, un año que el sector afronta "con prudencia, pero con confianza" y estará marcado por la evolución de los costes, la disponibilidad de componentes, la respuesta del consumidor y factores externos.