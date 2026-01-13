Mercadona compró más de 10 millones de kilos de peras de Lleida durante 2025

Cosecha de peras. - MERCADONA

LLEIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras procedentes de las comarcas de Lleida durante 2025, en el marco de la "apuesta" de la cadena de supermercados físicos y de venta online por la fruta y la verdura de proximidad, informa este martes en un comunicado.

La compañía comercializa diferentes variedades de pera como la conferencia, que puede encontrarse en los lineales de Mercadona a lo largo de todo el año, la ercolina y la limonera; en el caso de estas dos últimas variedades, la campaña comenzó el pasado verano y se alargará, aproximadamente, hasta finales de este mes de enero.

Así la compañía comercializa peras cultivadas en campos de las comarcas leridanas, gracias a los acuerdos que mantiene con Nufresco (con sede en Mollerussa), Catafruit (La Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada por Fruits de Ponent y ActelGrup) y Greenfarmers (Albatàrrec), todos proveedores especialistas que abastecen a la cadena de esta fruta.

"El compromiso de Mercadona con el sector primario es firme y prioriza garantizar relaciones estables con sus proveedores. Este volumen de compras ha sido posible gracias a la calidad del producto y la buena aceptación que ha tenido por parte de los clientes", afirman.

APUESTA POR EL ORIGEN LOCAL

La apuesta de Mercadona por la pera de las comarcas de Lleida se suma a la que también se ha hecho con otras frutas de semillas y de hueso de origen local que la cadena sirve en sus tiendas como manzanas, melocotones, nectarinas y higos.

Así, por ejemplo, en el caso concreto de los higos la compañía ha comprado a Figs Fruits (con sede en Alguaire) y a La Coma Fruits (Soses) 800.000 kilos de higo negro procedentes de campos de las comarcas de Lleida y de las Terres de l'Ebre (Tarragona) para la campaña del año 2025.