El Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) arranca con Rocío Márquez, Ferran Palau y Mazoni

Se alargará hasta el domingo con 72 conciertos

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 37 Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) arranca este miércoles con el concierto inaugural 'Himno Vertical' de Rocío Márquez --una propuesta entre el flamenco, la clásica y la experimentación-- y actuaciones de Ferran Palau, Mazoni y Maika Makovski, entre otros.

Los escenarios del Música Viva acogerán también este miércoles el sueco Jay-Jay Johnson, Roserona, Marina y su Melao, Bassolina y Lima Negra, así como Belén Natalí, Laura Agnusdei, Move, Guedra Guedra, Amanda Mur y Bluem, informa el festival en un comunicado.

El acto inaugural contará con la presencia institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el alcalde de Vic, Albert Castells, que participarán en la apertura oficial.

En paralelo a la actividad artística, el primer día del MMVV Pro Catalan Arts acogerá la presentación del Colectivo de Productores y Productoras Independientes de Catalunya (Cpmic) y la estrena de 'Brindis', una iniciativa pensada para fomentar encuentros informales entre empresas y artistas.

72 CONCIERTOS

El festival se alargará hasta el domingo con un total de 72 conciertos programado --entre los cuales 38 estrenas de disco, gira, directo o proyecto-- y con la mitad de artistas catalanes, el 25% del resto del Estado y el 25% internacionales.

Entre los nombres destacados se encuentran Maria Arnal, La Ludwig Band, 31 FAM, Sidonie, Ouineta, Svetlana, Triquell, VVV [Trippin'You] y Mishima, que se encargará de la clausura del festival en la Plaça Major.

Para esta edición, el MMVV incorpora tres nuevos escenarios: la iglesia de Dolors, la plaza de la Catedral y la iglesia de la Pietat.